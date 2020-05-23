شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يوضح فوائد «أسورة تطمّن الذكية» للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن فوائد سوار تطمن الالكتروني في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي: “إن هذا السوار الإلكتروني يتيح من خلال استخدامه للشخص وهو في العزل أن يكون لديه وسيلة تساعده في الالتزام بالبقاء في المكان المخصص له”.

وأشار متحدث الصحة إلى أنه “عند حصول أي تجاوز أو غفلة من الشخص في العزل، يقوم هذا السوار بإعطاء تنبيهات ليكون الشخص دائما في نطاق مكان العزل الصحي المطلوب”.