شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مركبة من أعلى جسر منى بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت العاصمة المقدسة صباح اليوم السبت، سقوط مركبة من أعلى جسر منى مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص. وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية “911” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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