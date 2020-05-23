وذكرت وكالة "النشرة" أنه ستصل إلى مطار بيروت الدولي 7 رحلات تسييرها شركة الخطوط الجوية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط" وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة من الخارج.
وبحسب الجدول المعلن، لشركة الطيران، فإن مواعيد وصول هذه الرحلات اليوم هي على الشكل الاتي: من لارنكا عند الثانية عشرة ظهرا تليها من الدوحة عند الثانية والنصف بعد الظهر ثم من باريس عند السادسة مساء.
أما عند الثامنة والنصف مساءا تصل الطائرة الآتية من موسكو، على أن تصل طائرة من أبيدجان عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعند الواحدة و35 دقيقة من بعد منتصف الليل تصل طائرة من لندن تليها عند الثالثة والربع من فجر الأحد الطائرة الآتية من مابونو موزامبيق .
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تستعد لاستقبال سبع رحلات للمغتربين إلى لبنان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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