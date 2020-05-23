السلطات اللبنانية تستعد لاستقبال سبع رحلات للمغتربين إلى لبنان اليوم

وذكرت وكالة "النشرة" أنه ستصل إلى مطار ​بيروت​ الدولي 7 رحلات تسييرها شركة الخطوط الجوية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط" وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة لخطة إجلاء اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة من الخارج.

وبحسب الجدول المعلن، لشركة الطيران، فإن مواعيد وصول هذه الرحلات اليوم هي على الشكل الاتي: من ​لارنكا​ عند الثانية عشرة ظهرا تليها من ​الدوحة​ عند الثانية والنصف بعد الظهر ثم من ​باريس​ عند السادسة مساء.

أما عند الثامنة والنصف مساءا تصل ال​طائرة​ الآتية من ​موسكو​، على أن تصل طائرة من ​أبيدجان​ عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وعند الواحدة و35 دقيقة من بعد منتصف الليل تصل طائرة من لندن تليها عند الثالثة والربع من فجر الأحد الطائرة الآتية من مابونو موزامبيق .