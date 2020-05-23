ونشرت الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بتبرعها بطرود غذائية لدعم آلاف المحتاجين المسلمين في نيجيريا، بمناسبة عيد الفطر.
وأكدت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، قامت بتوزيع الطرود في ملجأ للأيتام وللأرملة ومخيمات نازحين، وفي المسجد المركزي في أبوجا، ضمن حملة شعارها "تحب جارك مثلك".
ولم تنس الخارجية الإسرائيلية بتهنئة المسلمين بعيد الفطر، والجمعة الأخيرة من شهر رمضان، بقولها "جمعة مباركة وعيد سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن حملة "تحب جارك مثلك"... إسرائيل تتبرع بطرود غذائية لآلاف المسلمين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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