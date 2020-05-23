الحرس البحري التونسي يحبط 10 عمليات هجرة غير شرعية

ونقل راديو "موزاييك" عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، تم مؤخرا إحباط 10 عمليات اجتياز غير نظامية للحدود البحرية، نفّذها حوالي 223 شخصا بسواحل الشمال والوسط.
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وتواصلت موجات الهجرة غير الشرعية خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية في 22 آذار/مارس 2020 توقيا من انتشار فيروس كورونا، كما لم تنجح الظروف الوبائية الصعبة التي تشهدها إيطاليا في كبح جماح 191 مهاجرا تونسيا من الوصول إلى سواحلها خلال الأسبوع المنقضي.
وصرّح الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ "سبوتنيك"، أنه على الرغم من انخفاض منسوب الهجرة مقارنة بالسنوات الأخيرة وتراجع ترتيب الجنسية التونسية من المرتبة الأولى إلى الثامنة من حيث عدد الجنسيات الوافدة على إيطاليا، إلا أن هذه الظاهرة لم تنقطع كليا ولم يثنِ الوضع الصحي الراهن منفذيها عن ركوب قوارب الموت باتجاه ما يسمونه بـ"الجنة الأوروبية".
وأفاد بن عمر أن نسق الهجرة غير النظامية تصاعد خلال شهري كانون الثاني/شباط المنقضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة الظروف المناخية الملائمة للعبور،حيث تمكنت خلالهما وحدات الحرس البحري من إحباط 47 عملية اجتياز حدود وإيقاف 887 مهاجرا غير شرعي، بينما تمكن 94 من العبور إلى السواحل الإيطالية.
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