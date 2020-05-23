السعودية تقرر عودة سفيرها إلى العراق لمزاولة عمله

وأفادت صحيفة "عكاظ" اليوم السبت، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، علي عبد الأمير علاوي، قد قام بزيارة للمملكة أمس،1441 حاملاً رسالة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.

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واجتمع علاوي مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث ناقش الجانبان استقرار السوق البترولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتحسن العوامل الأساسية في السوق البترولية، مع بداية سريان اتفاقية "أوبك +"، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية "أوبك +".

وأشارت الصحيفة إلى أن علاوي قد التقى بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حيث هنأه بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي ونيلها الثقة من البرلمان العراقي، وأكد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.