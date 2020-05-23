بيان: مصر تنتج 7.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا

وبلغ الإنتاج سبعة مليارات قدم مكعبة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفاعا من 6.8 مليار قدم مكعبة في نهاية يونيو/ حزيران 2019.
أدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي المصرية في السنوات القليلة الماضية إلى تحويلها من مستورد إلى مصدر في أواخر 2018.
وفي يناير/ كانون الثاني، بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في إطار جهود للتحول إلى مركز إقليمي للغاز.
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