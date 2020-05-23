رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يكشف مفاجأة لأول مرة بشأن "خطة سليماني" الفاشلة

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وقال الجنرال آيزنكوت في حواره مع صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن حزب الله اللبناني نجح في هدفه الاستراتيجي مع الجيش الإسرائيلي، والقاضي بإخراج إسرائيل من لبنان، عبر حرب "عصابات" أو حرب استنزاف مع قواتنا العسكرية.

وأكد آيزنكوت أن حزب الله نجح عبر سلسلة من العمليات العسكرية المعقدة في إحراج الجيش الإسرائيلي والتسبب في سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ما أجبره على الخروج من لبنان، إن كان هدف حزب الله هو إعادة لبنان إلى اللبنانيين.

وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، أن البقاء الطويل للجيش الإسرائيلي في لبنان (1982 - 2000) كان خطأ استراتيجيا، وكلف دولة إسرائيل ثمنا باهظا، منوها إلى أنه توافق مع رأي رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، بضرورة الخروج من لبنان، ولكن بطريقة أفضل تحفظ ماء وجه الجيش الإسرائيلي.

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وأشار الجنرال آيزنكوت إلى أنه كانت نية باراك الأساسية الانسحاب من الجنوب اللبناني عبر اتفاق مع السوريين واللبنانيين، ولكنه في النهاية انسحب في خطوة أحادية الجانب.

ولفت الجنرال آيزنكوت إلى أنها كان لدى الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، كان يخطط لبناء قواعد جوية في سوريا، وجلب 100 ألف شاب شيعي من باكستان وأفغانستان إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، ولم ينجح.

ونوه إلى أنه "كانت هناك أهداف رئيسة لسليماني في الشرق الأوسط، من بينها الحفاظ على حكم آية الله وإيران كدولة قوية ومتقدمة، وتحقيق الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط، والحصول على الأسلحة النووية".