وقال مصدر في وزارة النفط السورية لـ"سبوتنيك" إنه سيتم وضع بئر قارة 8 في الخدمة وذلك مع انتهاء الأعمال التقيمية والنهائية له.
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وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تصل إنتاجية هذا البئر إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.
وكشف المصدر أن الوزراة تسعى إلى إدارج عدد إضافي من الآبار في الخدمة من خلال عمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتعويض الفاقد.
وأكد المصدر أن إنتاجية بئر قارة سوف يتم تحويلها إلى محطة قارة ومنها إلى الشبكة العامة للغاز ليتم إيصالها إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وتعرضت في 21 كانون الأول من العام الماضي كلاً من مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في محافظة حمص، لاعتداءات إرهابية تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت في كانون عام 2019 إدخال بئرين في الإنتاج هما شريفة 2 وشريفة 104، ما سيضيف مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف زيادة إنتاج الغاز... سوريا تستعد لتشغيل بئر "قارة 8" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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