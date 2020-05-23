بهدف زيادة إنتاج الغاز... سوريا تستعد لتشغيل بئر "قارة 8" الجديد

وقال مصدر في وزارة النفط السورية لـ"سبوتنيك" إنه سيتم وضع بئر قارة 8 في الخدمة وذلك مع انتهاء الأعمال التقيمية والنهائية له.

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حيث تفقد وزير النفط على غانم موقع العمل وبلغ العمق النهائى للبئر 3513 مترا حيث بدأ العمل في هذا البئر في أيار من عام 2019.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تصل إنتاجية هذا البئر إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

وكشف المصدر أن الوزراة تسعى إلى إدارج عدد إضافي من الآبار في الخدمة من خلال عمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتعويض الفاقد.

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وأكد المصدر أن إنتاجية بئر قارة سوف يتم تحويلها إلى محطة قارة ومنها إلى الشبكة العامة للغاز ليتم إيصالها إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتعرضت في 21 كانون الأول من العام الماضي كلاً من مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في محافظة حمص، لاعتداءات إرهابية تسببت بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في كانون عام 2019 إدخال بئرين في الإنتاج هما شريفة 2 وشريفة 104، ما سيضيف مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة.