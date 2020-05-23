بنك مصر يحذر عملاءه

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" فقد حذر البنك عملاءه من الإعلان عن الأرقام الثلاثة المدونة على ظهر البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع أو أي رقم تأكيدي مرسل للعميل من خلال البنك إلى أي جهة تطلب ذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على سرية البيانات الخاصة بالعميل.

وأكد بنك مصر، أنه أى جهة تطلب هذه البيانات لا تمت إلى بنك مصر بأية صلة، وأن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك.

في سياق آخر، أصدر اتحاد بنوك مصر، قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن "القرار يأتي حرصا منه على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة".

وأضاف أن "القرار يأتي أيضا تمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبي وذلك لرفع الإجراءات الوقائية".