الكويت تسجل 900 إصابة جديدة و10 وفيات بـ"كورونا"

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الكويت: أعلنت الكويت اليوم تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 20464 حالة. كما تمّ تسجيل 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد ارتفع إلى 5747 حالة. مواضيع قد تهمك :

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