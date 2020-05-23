شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعزف الموسيقى أمام مركز للحجر الصحي لتكريم الأطباء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشرطة الصومالية في العاصمة مقديشو بتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وتوجيه الشكر لهم على تضحياتهم الجسيمة بالوقوف في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعرضت صفحة "الصومال بالعربي" على "تويتر" فيديو للفرقة الموسيقية الخاصة بالشرطة وهي تعزف أمام مركز مارتيني للحجر الصحي لشكر عمال الصحة على تضحياتهم الجسام وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، ووقف العاملون الصحيون أمام أبواب المستشفى لاستقبال التحية من الشرطة.

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، أن جائحة كوفيد-19 فاقمت من التحديات التي تمر بها الصومال، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة بالفيروس.



الشرطة الصومالية تعزف الموسيقى

وأشار سوان، في إحاطة افتراضية قدمها لمجلس الأمن اليوم، إلى أن عواقب هذه الجائحة ستكون شديدة على الصومال حيث أنه قبل كوفيد-19، كان هناك أكثر من 5 ملايين صومالي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 2.6 مليون نازح معرضون للخطر بشكل خاص، إضافة إلى تأثر نحو مليون شخص بالفيضانات.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة الصومالية لتعزيز استجابة كوفيد-19، حيث أعادت وكالاتها وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية لكوفيد-19.

Advertisements

وأبان ممثل الأمين العام الخاص أن الصومال أحرزت تقدما في استعادة المناطق التي تحتلها حركة الشباب الإرهابية، معرباً عن أسفه لعدم استجابة الحركة لنداء الأمين العام بوقف عالمي لإطلاق النار.

وعلى جانب آخر، أعلن مكتب الأمم المتحدة، فى الصومال أن الفيضانات أثرت على ما يقرب من مليون شخص، وشرّدت نحو 400 ألف شخص فى الصومال.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما لا يقل عن 24 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينتي بلدوين وجوهر بولاية هرشبيلي، لافتًا النظر إلى أن مدينة "بلدوين" مركز إقليم "هيران" وسط الصومال هى أكثر المناطق تضررًا بعد أن غمرت المياه 85% من المدينة و25 قرية على ضفاف نهر "شبيلي" .

وحذر من تزايد خطر تفشي الأمراض في مدينة بلدوين حيث تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على الصومال ومرتفعات إثيوبيا المجاورة.