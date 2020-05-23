شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشيخ طلال آل ثاني: زوحجى يتعرض للتعذيب داخل السجون القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، إن زوجها غير آمن في سجن قطر المركزي، موضحة أن السلطات القطرية عذبت زوجها في السجن.

وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثاني – بحسب ما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها – : وضع زوجي صعب مع تفشي كورونا بسجن قطر المركزي ،والقضاء برأ زوجي والسلطات القطرية سجنته

وتابعت زوجة الشيخ طلال آل ثاني: أطلب من زوجي عدم الرضوخ لضغوط قطر، وللسلطات التى حاولت ابتزازه .

وفى وقت سابق كشف مسؤول صحي قطري عن تجاهل السلطات للأعداد الكثيفة التي أقامت موائد الإفطار والسحور الجماعي؛ الأمر الذي أسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم الاختلاط كما توقع عدد من المواطنين والخبراء أن تتفاقم حالات الإصابة بالفيروس مع قدوم عيد الفطر لاستمرار الزيارات خلال العيد وعدم الالتزام بالمنازل؛ ما يؤدي إلى انتشار الفيروس في قطر، فيما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تفشي كورونا بالسجن المركزي، وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء وموظفي السجون وسط تفشي كورونا في السجن المركزي بالدوحة.

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وعلى صعيد تجسس النظام القطرى على شعبه، كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، عن برنماج تجسس أمر النظام القطرى، شعبه بوضعه على هواتفهم المحمولة تحت مزاعم إجراءات مكافحة كورونا، إلا أنه يتيح لتنظيم الحمدين التجسس على شعبه، وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من الليلة سيتم التأكد من قبل نقاط الثبوت الأمنية من وجود برنامج "احتراز" في هاتفك الجوال وإذا ثبت العكس هناك توقيع تعهد..ابشروا بالخير ابشروا بالتجسس على خصوصية شعب قطر.