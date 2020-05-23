شكرا لقرائتكم خبر عن العثور أسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في سوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عثرت الأجهزة الأمنية في سوريا اليوم على كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف درعا الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا":" كانت الجهات المختصة ضبطت خلال متابعتها لعمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي درعا والسويداء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.