- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور أسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في سوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عثرت الأجهزة الأمنية في سوريا اليوم على كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف درعا الغربي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا":" كانت الجهات المختصة ضبطت خلال متابعتها لعمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي درعا والسويداء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.
ذخائر الارهابين
اسلحة الارهابين
بنادق ومسدسات
كانت هذه تفاصيل خبر العثور أسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في سوريا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.