السفير الأمريكي بليبيا يهاتف السراج ويشيد بدحر حكومته للإرهاب

إسطنبول/ الخليج 365

أشاد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، بمساهمة الحكومة الليبية في "دحر الإرهاب وتحقيق السلام"، بحسب السفارة الأمريكية السبت.

وتقاتل قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان عبر موقعها: "تحدّث السفير نورلاند مع رئيس الوزراء فايز السراج يوم 22 مايو (الجمعة)، لتأكيد الحاجة الملحة لإنهاء التدفق المزعزع للاستقرار، من المعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا".

فيما أكد السفير على "الترحيب بمساهمات حكومة الوفاق الوطني المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام"، وفق البيان.

وتابعت: "كما جاء في نقاشات الوزير (الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو ورئيس الوزراء السراج، في وقت سابق اليوم (الجمعة)، أنه يجب أن ينتهي الهجوم غير الضروري على طرابلس لتتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة، ويمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبًا أن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرّق بينهم".

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وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وأبلغ السفير الأمريكي السراج بأنه "ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده رسميًا، ولتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا".

وأضافت السفارة الأمريكية أن "السفير نقل إلى رئيس مجلس الوزراء والشعب الليبي تهانيه الصادقة بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وتواصل مليشيا حفتر القتال، متحدية قرارًا لمجلس الأمن الدولي، صدر في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويطالب بوقف إطلاق النار، ومتجاهلة خطورة جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.