رئيس البرلمان التركي يبحث مع نظيره العراقي تطورات كورونا

أنقرة/ الخليج 365

بحث رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ونظيره العراقي محمد الحلبوسي، تطورات فيروس كورونا، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وقال بيان صادر عن البرلمان التركي السبت، إن شنطوب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الحلبوسي، بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يصادف الأحد.

وأشار البيان إلى أن شنطوب والحلبوسي بحثا، خلال الاتصال، التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وهنأ شنطوب الحلبوسي بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وتمنى لها التوفيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.