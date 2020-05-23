قطر تدعو إلى "صك دولي ملزم" للحفاظ على أمن المعلومات

أحمد يوسف/ الخليج 365

جددت قطر، السبت، تأكيدها على أن الهجمات السيبرانية تهدد الأمن والسلم والاستقرار، ودعت إلى اعتماد صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات."

جاء ذلك في بيان لمندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قبيل بدء الأزمة الخليجية.

وقالت المسؤولة القطرية: "ليس من المبالغة القول إن الهجمات السيبرانية قد تهدد السلم والأمن والاستقرار، خاصة عندما تستهدف الخدمات الرقمية الحساسة."

وأضافت: "نشهد حاليًا في منطقتنا تهديدًا من هذا القبيل أتى في أعقاب الهجوم السيبراني، الذي استهدف مؤسسة حكومية هامة في بلادي".

وأشارت إلى "جريمة القرصنة الإلكترونية، التي رعتها دول، واستهدفت وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو (أيار) 2017، وتم من خلالها نسبة تصريحات مفبركة إلى قيادة دولة قطر."

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وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وقالت المسؤولة القطريىة إن "تداعيات الحصار تستمر في التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتقوض فرص التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، وتنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآلاف من الناس في دولة قطر وغيرها في المنطقة."

وشددت على "ضرورة بحث انعكاسات إساءة استخدام الفضاء السيبراني على الاستقرار ومنع النزاعات."

ودعت إلى "اتخاذ خطوات جماعية لمتابعة تقييم الأخطار القائمة والمحتملة، والتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز البيئة الأمنية الإقليمية والدولية تجاه محاولات إساءة استخدام التكنولوجيا، ومواصلة الارتقاء بسلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني في سياق الأمن الدولي."

وشددت على "الحاجة إلى النظر في اعتماد صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.