كورونا.. 463 إصابة في عمان و360 بالبحرين و43 بالمغرب

عواصم عربية/ الخليج 365
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، السبت، في كل من سلطنة عمان والبحرين والمغرب، وفق إحصائيات رسمية.
ففي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 463 إصابة بكورونا، وتعافي 27 مريضا.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 7 آلاف و257، بينها 34 وفاة، وألف و848 حالة شفاء.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة البحرينية، برصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.
وفي المغرب، قالت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء.
وأشارت أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف.
وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و327 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".
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