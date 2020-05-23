الجيش الليبي يقتحم"معسكر حمزة" جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، اقتحامه "معسكر حمزة" في محور المشروع، فيما تواصل قواته مطاردة فلول الانقلابي خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا حفتر على طرابلس.

وقال قنونو إن "قواتنا البطلة تقتحم معسكر حمزة و تُطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية جنوبي طرابلس".

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وأوضح أنه إلى جانب التقدم الميداني تواصل سرايا الهندسة العسكرية التعامل مع ألغام زرعتها المليشيات المهزومة قبل فرارها.

ويأتي التصريح عقب أقل من ساعة على إعلان الجيش تقدم قواته في محور المشروع واقتحامها مواقع مهمة كانت تحتلها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.