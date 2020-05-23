الجيش الليبي يقتحم مواقع مهمة جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، تقدم قواته في محور "المشروع" واقتحامها مواقع مهمة كانت تحتلها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في بيان نشره عبر "فيسبوك" المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية.



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وقال البيان إن "قواتنا الباسلة تتقدم في محور المشروع وتقتحم مواقع مهمة كانت تحتلها ميليشيا حفتر الإرهابية المدعومة بمرتزقة أجانب".



وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).



ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.