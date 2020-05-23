تشاووش أوغلو وبوريل يبحثان "فلسطين" والعلاقات الثنائية

أنقرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مخططات إسرائيل التوسعية في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، السبت، إن تشاووش أوغلو وبوريل تناولا هاتفيا مخططات إسرائيل لضم أراضِ من الضفة الغربية، والعلاقات الثنائية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.

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