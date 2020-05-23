انتقادات لأبناء خاشقجي لعفوهم عن قتلة أبيهم

إسطنبول/ الخليج 365

انتقد إعلامي كويتي وناشطة يمنية العفو الذي أعلنه أبناء الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن قتلة أبيهم، مما عرضهما لهجوم إلكتروني سعودي.

وقبل نحو عامين، قُتل خاشقجي على أيدي فريق سعودي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول، ويتردد أن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أمر بقتله، وهو ما تنفيه الرياض.

وغرد "صلاح" نجل خاشقجي عبر "تويتر" فجر الجمعة، بقوله: "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى، أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله - لوجه الله تعالى - وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

ومستنكرًا ذلك، كتب الإعلامي الكويتي، شعيب راشد، عبر تويتر: "ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في 2015: لا يجوز العفو في القتل الغدر.. والسؤال: هل تَعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟".

وردًا على راشد، دشن سعوديون وسمًا على "تويتر" باسم "#تبليك_شعيب_راشد"، للدعوة إلى مقاطعة حسابه على "تويتر".

وتحت هذا الوسم، قال حساب باسم "محمد آل جاسم التميمي": "مدري ليه هذا الإنسان كل ما اختفى نجمه وضعفت شهرته راح يتكلم على بلدنا ويتدخل في شؤوننا !نحن من رفعك على المنصة ثم اكتشفناك وانزلناك عنها، لا عاد تشغلنا كرتك احترق".

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وقال حساب باسم "NAIF: "اللي فيه خير لوطنه يبلكه والرخمه يتابعه.. أصلا وش عنده من شيء مفيد تتابعه علشانه. شخص دنيء ومنافق". ونشر مغردون صورًا تظهر حظرهم لحساب شعيب راشد على "تويتر".

وإضافة إلى راشد، كتبت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011: "متى سيفهم صلاح خاشقجي أن جريمة قتل أبيه جمال خاشقجي ليست جريمة في حقه حتى يعفو عنها مقابل فلة من ابن سلمان".

وتابعت عبر "تويتر": "هي جريمة ضد الإنسان هذا هو وصفها فقط، الإنسانية وحدها من تملك العفو وليس صلاح، أؤمن بالعواقب الاخلاقية الوخيمة لجريمة قتل خاشقجي، هي بمملكة بن سلمان الشائخة والأيام بيننا".

وهاجم حساب باسم "أحمد زارب" توكل بقوله: "من يقرأ كلام توكل يشعر بأنها ومن لف لفيفه معها هدفهم إنساني بحت وأنهم يتباكون على موت زيد أو عبيد".

وأردف: "خراب الاوطان غاية امالهم وسقوط الدول يتملك احلامهم، اما الانسانية فبعيدة عن عاق لوالديه وناكر لمجتمعه وجاحد لوطنه واعتقد انها قد اجتمعت في توكل والرقاصين حولها".

بينما أشاد حساب باسم "مهدي عبدي" بتوكل قائلًا: "أحسنت يا توكل.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص يقتل نفسا بغير حق.. وليعلم الظالمين أن من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا.. وقيمة نفس واحدة عند الله اكثر من زوال الدنيا وما فيها.... العلي الجبار المنتقم العظيم يمهل ولا يهمل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.