شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم السبت، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق. وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي: • الجنس: 21 % إناث | ذكور 79 % • العمر: 10 % أطفال | 86 % بالغون | 4 % كبار السن Advertisements • الجنسية: 35 % مواطنون | جنسيات أخرى 65 % وأضاف أنه تم تسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236) حالة ولله الحمد. وجاء توزيع الحالات الجديدة كما في الصورة أدناه:

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