شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ التكبير في ليلة العيد؟.. الشيخ المطلق يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء إن التكبير في ليلة العيد يبدأ إذا تم الإعلان أن غدا أول أيام العيد.

وأضاف الشيخ المطلق، ردا على تساؤل بشأن موعد بدء التكبير في ليلة العيد: “يبدأ التكبير بإعلان أن غدا العيد أو بنهاية رمضان ثلاثين يوما”.

وتابع قائلا: “إذا انتهى رمضان 30 يوما وغابت الشمس بدأ التكبير، وإذا كان رمضان 29 يوما يبدأ التكبير منذ أن يعلن الخبر”.