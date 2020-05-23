شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة حريصة على وحدة الشعب العراقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، علي عبد الأمير علاوي . وهنأ وزير الخارجية، خلال اللقاء، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي بتشكيل الحكومة العراقية، وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: المملكة حريصة على وحدة الشعب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.