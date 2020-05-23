شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الحصيني» لـ«طقس العيد».. أمطار وانخفاض في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ تقلبات جوية تستمر لعدة أيام على المملكة بداية من يوم الأحد أول أيام عيد الفطر.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع من يوم الأحد أول أيام عيد الفطر “حسب التقويم” إن شاء الله تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية.
كما تشمل الحالة الجوية “غبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال القصيم لتمركز منخفض جوي على الشمالية”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك، الرياض ، حائل , الجوف، الحدود الشمالية.
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