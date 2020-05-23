رومينجه: بايرن ميونيخ لن يفعّل خيار شراء كوتينيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يلجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إلى خيار شراء البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينجه، والذي قال في حديث مع صحيفة «در شبيجل»: «إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) انتهت صلاحيته ولم نفعّله».

وتابع: «الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخلياً (للموسم المقبل) وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أم لا».

وانضم كوتينيو إلى بايرن من النادي الكتالوني في أغسطس الماضي، إلا أنه فشل في التألق والحفاظ على ثبات في مستواه.

وشارك في 23 مباراة من أصل 25 في البوندسليجا قبل تعليق المنافسات في مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شارك أساسياً في 15 منها فقط.

وفي رصيد الدولي البرازيلي 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة مع بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، إلا أنه غاب عن المباراة الأولى بعد استئناف الموسم الأسبوع الماضي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في إبريل.

فيما أكد رومينيجه أن سوق الانتقالات لن تشهد صفقات باهظة بسبب التداعيات المالية للجائحة على الأندية.