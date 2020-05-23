استئناف الدوري البرتغالي 3 يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، تاريخ الثالث من يونيو، موعداً لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تقام من دون جمهور.

ونشرت الرابطة جدول تسع من المراحل المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على أن تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو.

وكانت الحكومة البرتغالية، قد أجازت الشهر الماضي، استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم.

كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعياً لكشف «كوفيد- 19».

وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات بدءاً من الرابع من يونيو، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في أن يتم خوض المباريات «على أقل عدد ممكن من الملاعب».

ومع أن الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحفية المحلية إلى أن أغلبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.

ويتصدر بورتو ترتيب الدوري بفارق نقطة عن حامل اللقب بنفيكا، علماً بأن الأخير سبق له أن أعلن إصابة لاعب خط وسطه ديفيد تافاريز بالفيروس.

ومن المقرر أن يلتقي القطبان في نهائي مسابقة الكأس، لكن موعد المباراة لم تتم إعادة تحديده.