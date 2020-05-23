شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي صفاء يعود للتدريب مع ريليا الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم صفاء هادي المحترف مع فريق ريليا سوفيتوف سامارا الروسي، سعادته بعد العودة من جديد للتدريبات الجماعية مع فريقه.

وقال صفاء: «سعيد بالعودة للمران الجماعي بعد قرار السلطات الروسية التي أتاحت للأندية معاودة التدريبات تمهيداً لاستكمال مباريات الدوري، مبيناً أن قرار عودة التدريبات الجماعية لفرق الدور «كورونا».

وأضاف:حاولت خلال المدة الماضية الحفاظ على جاهزيتي البدنية من خلال التدريبات المتواصلة في الحجر المنزلي.

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