اتحاد الكرة يختتم برنامج المحاضرات وورش العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات برنامج ورش العمل التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 13 إلى 22 مايو بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة واسعة من الكوادر الفنية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية وبهدف الارتقاء بمنظومة العمل الكروية واستغلال فترة توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة كورونا.

وشهد اليوم الختامي للبرنامج عقد ورشتين، الأولى تتعلق بتنظيم مهرجانات البراعم قدمها المدرب الوطني محمد أحمد حيدر، وتناولت أهمية تنظيم مهرجانات البراعم لطلاب المدارس بالتعاون بين اتحاد الكرة ووزارة التربية، ووفقاً لمعايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم لاكتشاف المواهب في الفئات السنية من سن 6 سنوات إلى 12 سنة والأنشطة التي تقام لهذه الفئة، منها مسابقة دوري في كل منطقة أو إمارة للمرحلة الدراسية التأسيسية للفئات السنية من 6 إلى 10 سنوات (من الصف الأول إلى الصف الرابع الابتدائي) بنظام (5 ضد 5)، ومسابقة للمرحلة الوسطى للفئات السنية من 12 إلى 14 سنة (من الصف الخامس إلى الصف الثامن) بنظام (8 ضد 8).

كما شملت الورشة عملية تطوير طلاب المرحلة الدراسية الوسطى من خلال برنامج مخصص لتطوير المهارات الفنية، وإقامة مهرجانات للمدارس خلال فترة العطلات الرسمية بهدف جذبهم لممارسة اللعبة وتعليمهم المهارات الأساسية لكرة القدم، وكذلك إشراك المدربين الشباب من الأندية في تقديم وحدات دراسية متعلقة بكرة القدم في المدارس.

في المقابل شهدت الورشة الثانية التي حملت عنوان مبادئ اللعب في كرة القدم والتي قدمها جواد جامعي مدرب فريق 11 سنة في نادي العين المحاور الأساسية التي تعتمدها المدارس الكروية في العالم ابتداء من أصغر عمر في عالم كرة القدم، وصولاً إلى مرحلة الفريق الأول، وشرح المحاضر المراحل الـ4 التي تنتهجها المدارس الكروية المختلفة لتكوين اللاعبين بطريقة علمية صحيحة.