700عامل و12 حاوية و45 مركبة لتنظيف وتعقيم أبوظبي خلال العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

وضع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - "تدوير" خطة عمل شاملة وجديدة للتعامل مع التغيرات المتوقعة في أنماط إنتاج النفايات خلال عيد الفطر المبارك، تشمل مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة بسبب انتشار الفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح المركز لـ ”الخليج 365” أن الخطة الجديدة تشمل وضع آليات إضافية في خطة عمل لعيد الفطر وتشمل معدات الضاغطة، وحاويات ذات سعات أكبر لخدمة المسالخ العامة، حيث تمت إضافة أكثر من 12 حاوية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مركبات الرش الجديدة بمختلف أحجامها التي تم استخدامها منذ بدأ برنامج التعقيم الوطني وتصل أعدادها إلى 45 مركبة.

وتخصص"تدوير" موارد إضافية خلال فترة العيد وفرق عمل على مدار الساعة ومتابعة استمرارية الخدمات، إضافة سير تقديم الخدمات إلى الأسواق العامة والمسالخ العامة ومنافذ البيع، بالإضافة إلى تكثيف خدمات نطاق الخدمات المقدمة والذي يشمل تفريغ الحاويات بشكل مستمر في فترة الصباح والمساء حيث يتوقع زيادة إنتاج النفايات البلدية الصلبة خاصة في المناطق السكنية، وأيضاً التواجد المستمر لفريق العمل الميداني لضمان عدم وجود أي تكدس للمخلفات ومعالجة أي مشوهات للمنظر العام بإمارة أبوظبي، وتخصيص فترات عمل إضافية لعمال النظافة حيث من المتوقع وجود بعض الممارسات الخاطئة المتمثلة في رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة والرمي العشوائي للنفايات المتطايرة والكمامات والقفازات من بعض أفراد المجتمع، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء العمل.

وتقسم أوقات أعمال النظافة خلال عيد الفطر إلى ثلاث مراحل: صباحاً من الساعة 5:30 - 12:30- بعد الظهر، ومن الساعة 4:30 - 7:30 مساءً، مع تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، ويقوم المشرفون بتوزيع عمال النظافة في مختلف الأماكن حسب الجدول المذكور لهم ويصل عددهم إلى أكثر من 700 عامل في مدينة أبوظبي فقط.

ومع استمرارية تقديم خدمات جمع ونقل النفايات، سيقوم فريق عمل برنامج التعقيم الوطني باستكمال أعمال التعقيم والتطهير خلال فترة العيد والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً ويصل عددهم إلى 1122 في إمارة أبوظبي، مع تزامن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء العمل بشكل يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من منع نقل العدوى لهم.