مسجد آل مكتوم في دندى يوزع السلال الغذائية على المحتاجين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، وكلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندى، قامت إدارة مسجد آل مكتوم الواقع بجوار الكلية بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين من المسلمين والطلبة المتواجدين في مدينة دندى خلال شهر رمضان المبارك .

وأثنى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، على جهود إدارة مسجد آل مكتوم والكلية في إعداد السلال الغذائية وتوزيعها مساهمة منها في خدمة المجتمع المحلي بدندى.

وقال أبوبكر جابر مدير كلية آل مكتوم للتعليم العالي إن مسجد آل مكتوم في دندى ينفذ منذ تأسيسه برنامج إفطار صائم في شهر رمضان، وهذا العام نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا وإغلاق المساجد في المملكة المتحدة تقرر تقديم سلال غذائية للمحتاجين من المسلمين في مدينة دندى والطلبة المتواجدين والمترددين على المسجد أثناء شهر رمضان.

وأضاف أنه وبدعم سخي من هيئة آل مكتوم تم توزيع سلال غذائية تحتوي على مواد غير قابلة للتلف وغيرها من احتياجات الشهر الكريم حيث لاقت هذه الهدية الكريمة استحسان كل من تلقوها وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي هيئة آل مكتوم الخيرية سائلين الله أن يجزيه عنهم كل خير. (وام)