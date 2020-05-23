الإمارات أسست نموذجاً رائداً لمواجهة الأزمات والمسؤولية الجماعية شعار المرحلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت دولة الإمارات في تأسيس نموذج رائد لمواجهة الأزمات خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود الجهات المعنية كافة في الدولة والعاملين فيها من مواطنين ومقيمين من أجل صون صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأكد أساتذة جامعة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» - أن المسؤولية الجماعية يجب أن تكون شعاراً للمرحلة المقبلة من أجل صون المكتسبات والإنجازات التي تحققت منذ بداية الأزمة والمضي قدما في جهود احتوائها والخروج منها ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس - أبوظبي أن دولة الإمارات قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها والمقيمين كافة على أرضها، فما تم اتخاذه من تدابير احترازية ووقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتعزيز صحة وسلامة كل أفراد المجتمع يؤتي ثماره على أرض الواقع، ويتطلب منا جميعا التعاضد والتآزر من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وقال إن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حول ضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع خلال المرحلة المقبلة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها كل الجهات المعنية تشكل منهاج عمل لعبور المرحلة المقبلة ويجب على الجميع التقيد بها وتقديم نموذج متميز للمسؤولية الجماعية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعاملت باحترافية كبيرة مع هذه الأزمة وحرص الجميع منذ بدايتها على أداء دوره على الوجه الأكمل، فمن جانبنا عملنا على تعزيز قنوات التعلم الذكي في الجامعة لضمان مواصلة أداء رسالتنا التعليمية بنفس الجودة وقمنا بتعزيز قنوات التعلم عن بعد وكان من ثمارها على سبيل المثال مناقشة أول رسالة دكتواره عن بعد لإحدى طالبات الجامعة.

وأضاف أن دولة الإمارات ستخرج من تأثيرات فيروس «كورونا» وقد سطرت نموذجاً متفرداً في مواجهة الأزمات يشار له بالبنان في العالم أجمع ومن الواجب علينا خلال المرحلة المقبلة الالتزام التام بكل التعليمات الصادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة من الفرق المعنية في الميدان.

من جانبه أكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها والمقيمين كافة على أرضها تقدم نموذجا متفردا في مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات بعزيمة لا تلين ومنهاج علمي مدروس.

وقال: مع بداية هذه الأزمة تضافرت جهود الجميع كل في مجاله من أجل البحث عن الحلول المناسبة لمواجهتها، فعلى الصعيد التعليمي التقني بادر مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني منذ سنوات باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة من أجل ضمان عدم تأثر العملية التعليمية في كل المؤسسات التابعة له، وهو ما تحقق بالفعل مع تطبيق منظومة متكاملة للتعلم عن بعد وكذلك العمل عن بعد وهو ما أسهم في مواصلة الخطط الدراسية دون تأثيرات.

وأشار إلى أن ما تم بذله من جهود خلال المرحلة الماضية ويتواصل خلال المرحلة الحالية يتطلب منا جميعا التكاتف والتآزر والالتزام الصارم بكل التعليمات والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة خلال العيد، فأي تهاون في هذا الأمر قد يؤدي إلى تزايد الإصابات..مؤكداً أن دولة الإمارات ستقدم للعالم نموذجاً متفرداً في المسؤولية المشتركة من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تعاون المواطنين والمقيمين كافة في الدولة والالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات تشكل رؤية مهمة للعبور الآمن للمستقبل ويجب علينا جميعاً التقيد بها.

من جهته قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: إننا محظوظون بدولتنا وقيادتنا الحكيمة التي تضع أمن وأمان وسلامة كل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين أولوية..مشيراً إلى أننا في الظروف الحالية الاستثنائية نرى ونلمس كل يوم جهوداً وإنجازات كبيرة تبذل على كافة المستويات لمواجهة تحديات «كوفيد - 19» بل ونرى الدور العظيم الذي تلعبه الإمارات لدعم الجهود العالمية لتجاوز هذه الأزمة وتداعياتها.

وأعرب عن فخره برسائل الثقة والاهتمام والإنسانية العظيمة التي تحملها كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي يوجهها لمجتمع الامارات مواطنين ومقيمين وتحمل مشاعر الأبوة بكل ما فيها من حب وحرص ومسؤولية وتعكس روح قائد عظيم يخاطب شعبه بكل إخلاص وموضوعية، لتؤكد لنا أن البيت متوحد وأننا جميعاً أهل وعائلة واحدة نتحمل كلنا المسؤولية اليوم لضمان صحة وسلامة كل فرد.

وأضاف أن كلمات سموه بقدر ما تحملنا مسؤولية تجاه أنفسنا وأهلنا ووطننا من خلال التزامنا بالبقاء في منازلنا وكافة الاجراءات الوقائية، خاصة ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك، بقدر ما تؤكد لنا أهمية الإنسان في هذا الوطن وأن سلامته أولوية لا تهاون فيها.

وأكد أننا أمام كل هذه الجهود العظيمة ورسائل القيادة التي تعزز من أمننا وثقتنا في أن القادم أفضل بإذن الله يجب علينا أن نستجيب ونلتزم ونتكاتف وندفع للأمام نحو الاستمرار في تعزيز ما حققناه إلى اليوم من نجاحات في مواجهة هذه الظروف وأن نكون يداً واحدة وعلى قلب واحد مع قيادتنا ودعماً لكل فرد يعمل في الميدان اليوم لأجلنا. (وام)