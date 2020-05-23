العيدية الرقمية.. 33 تطبيقاً إلكترونياً لمشاركة فرحة العيد «عن بعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن قائمة تضم 33 تطبيقاً رقمياً في دولة الإمارات لمشاركة فرحة العيد عن بعد، ويمكن لأفراد المجتمع استخدامها لتحويل عيدية عيد الفطر السعيد وتجنب توزيع العيدية النقدية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بـ 23 تطبيقاً رقمياً للبنوك العاملة في الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية وذلك بعنوان «عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد».

وتنصح الجهات المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوفرة عند الدفع لتنجب أي مخاطر في حين جاءت التوجيهات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة عيد الفطر المبارك كإجراء احترازي، خاصة مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق تداول العملات الورقية.

وفي سياق متصل تم إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق بعنوان «#أنت _مسؤول» بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وحث الجمهور من المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد بالتعليمات خلال فترة عيد الفطر المبارك والمرحلة المقبلة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها الإمارات منذ أزمة «كورونا».

(وام)