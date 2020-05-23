شكرا لقرائتكم خبر عن 9434 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت روسيا اليوم السبت، إنها سجلت 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335882.

وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

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