شكرا لقرائتكم خبر عن 23 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة «يونهاب للأنباء» الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها، إن الإصابات الجديدة رفعت الحصيلة إلى 11165، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 266 وفاة.

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