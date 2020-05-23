الداخلية المصرية تعلن مقتل 21 إرهابياً في سيناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وزارة الداخلية المصرية، أنه تم استهداف وكرين في إحدى المزارع في محافظة شمال سيناء، تتخذهما مجموعة من العناصر الإرهابية مقراً للتدريب والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية قولها، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب، إضافة إلى قيام عدد من العناصر الإرهابية بالارتكاز في أحد المنازل بمنطقة بئر العبد، استعداداً للقيام بعمليات إرهابية.

وكشفت وزارة الداخلية عن مقتل 14 عنصراً خلال مداهمة «المزرعة»، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحاً آلياً، و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف، وجهاز لاسلكي، موضحة أنه تمت تصفية 7 آخرين بالمنزل الكائن بمنطقة بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، إضافة إلى عبوتين متفجرتين، وحزام ناسف، مشيرة إلى إصابة اثنين من الضباط المشاركين في العملية.