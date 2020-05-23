هل تعرقل طلبات إيرباص إنقاذ لوفتهانزا؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية الجمعة، أن محادثات بشأن إنقاذ حكومي بقيمة 9 مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية لوفتهانزا، توقفت بسبب خلاف بشأن كيفية التعامل مع طائرات تطلب شركة الطيران شراءها من إيرباص.

ونقلت هاندلسبلات عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية تطلب من لوفتهانزا قبول جميع الطلبيات مع إيرباص، مما يجعل تعافي شركة الطيران أمراً مستحيلاً عملياً.

وقالت الصحيفة إن الناقلة التي تعاني متاعب سيتعين عليها سداد ما يزيد على 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للطائرات، مضيفة أن اجتماع المجلس الإشرافي للوفتهانزا تأجل إلى يوم الاثنين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، حين سئلت عن التقرير، إنه ما من تحديث بشأن المسألة.

وتجري لوفتهانزا محادثات في مرحلة متقدمة بشأن اتفاق إنقاذ حكومي قيمته 9 مليارات يورو (9.9 مليار دولار) تستحوذ ألمانيا بموجبه على حصة 20% في شركة طيرانها، بينما تجد الدول صعوبة في إنقاذ صناعة الطيران المتضررة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت لوفتهانزا إن الاتفاق يشمل حصول الحكومة على مقعدين في مجلسها الإشرافي، لكن لن تمارس حقوقها التصويتية إلا في ظروف استثنائية، مثل الحماية من الاستحواذ.