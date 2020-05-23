تصوير جزء جديد من «أفاتار» الأسبوع المُقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المنتج جون لانداو الجمعة، إن تتمة لفيلم الخيال العلمي الناجح «أفاتار» لجيمس كاميرون، سيبدأ إنتاجها الأسبوع المُقبل للمرة الأولى مُنذ توقفها في نطاق الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.

وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس/ آذار الماضي، لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة أفاتار، وأقرت السلطات في نيوزيلندا، حيث تباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلاً عاماً صارماً، ضمانات للإنتاج السينمائي لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض أفاتار في عام 2009، وظل الفيلم الأكثر دخلاً على الإطلاق حتى يوليو/ تموز عام 2019 عندما تفوق عليه فيلم «المنتقمون: نهاية اللعبة».