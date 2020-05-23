آخر حاكم بريطاني: الصين خانت هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كريس باتن آخر حاكم لهونج كونج وقت أن كانت مستعمرة بريطانية، إن الصين خانت شعب هونج كونج، وإن ذلك يوجب على الغرب التوقف عن تملق بكين من أجل وهم وجود جرة كبيرة من الذهب في انتظاره.

ونقلت صحيفة تايمز قوله: «الصين خانت شعب هونج كونج»، مضيفاً أن بريطانيا عليها واجب «أخلاقي واقتصادي وقانوني» يلزمها بالوقوف بجانب هونج كونج، وقال باتن: ما نراه هو ديكتاتورية صينية جديدة. وأضاف: يجب أن نوقف فهمنا الخاطئ بأن هذه الجرة الكبيرة من الذهب ستكون في انتظارنا على نحو ما في نهاية التملق، دائماً كان هذا وهماً.