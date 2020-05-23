تعرف إلى مخاطر «كورونا» على الحوامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باحثون، أمس الجمعة، إن دلائل أظهرت تضرر مشيمات 16 امرأة حاملاً ثبت إصابتهن بمرض كوفيد19 خلال اختبارات عادية في مستشفى بشيكاجو، ما يشير إلى أن النساء المُصابات بفيروس كورونا ربما يحتجن لمتابعة دقيقة خلال الحمل.

وضعت 15 امرأة منهن أطفالاً أصحاء في حين أجهضت واحدة، وأثبتت الاختبارات عدم إصابة أي من الأطفال الأحياء بكوفيد19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية علم الأمراض السريري الأمريكية، أن 12 من هؤلاء النساء، أو 80% منهن كن مُصابات بنوع من الإصابة التي يمكن أن تعرقل تدفق الدم من الأم إلى الجنين يسمى سوء تدفق الأوعية الدموية، وكانت ست منهن، أو 40% مُصابات بجلطات دموية في المشيمة، وأظهرت مجموعة مقارنة تاريخية وجود سوء تدفق الأوعية الدموية لدى 55% من المريضات، وجلطات دموية في المشيمة في 9% من الحالات.

وضم البحث نساء وضعن مواليد في مستشفى نورث وسترن برنتيس للنساء بين 15 مارس/ آذار الماضي، والخامس من مايو/ أيار الجاري، وقال الطبيب جيفري جولدشتين أخصائي علم الأمراض بالمستشفى ومعد الدراسة لرويترز: هذه النتائج تدعم احتمال أن هناك شيئاً ما في فيروس كورونا يكوّن جلطات وذلك يحدث في المشيمة، وأضاف أن المشكلات الخاصة بتدفق الدم من المشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنين وانخفاض مستويات السائل المحيط به بل وإلى وفاة الجنين.

وتوجد تقارير عن حدوث جلطات دموية في المرضى البالغين المصابين بكوفيد19 تؤدي إلى جلطات دماغية، ولكن في هذه الدراسة لم يكن على ما يبدو أي من الأطفال الأحياء الخمسة عشر يعاني أي مشكلات صحية، وأضاف جولدشتين أن من المنطقي مواصلة متابعة الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا لتحديد ما إذا كانوا يواجهون أي مشكلات.