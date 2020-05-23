شكرا لقرائتكم خبر عن غرق قاربى هجرة غير شرعية قرب السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات الحرس البحري التونسي جثة واحدة وأنقذت 81 شخصا، بعد غرق قاربي هجرة غير شرعية، قرب سواحل مدينة صفاقس وقرقنة.

ووجه القارب الأول نداءات استغاثة، فتوجهت إليه الوحدات العائمة للحرس البحري بصفاقس، وانتشلت جثة وأنقذت 11 شخصا، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، انطلق أيضا قارب صيد متهالك من سواحل سيدي منصور، على متنه 70 شخصا معظمهم من دول جنوب الصحراء، والبقية تونسيون.

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وبسبب سوء وضع القارب غرق في المياه الإقليمية التونسية، قبالة سواحل العطايا بقرقنة، وتحولت الوحدات العائمة وتمكنت من إنقاذ المجتازين.

يشار إلى أن سواحل صفاقس شهدت أمس الجمعة، تنظيم ما لا يقل عن 4 عمليات هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الإيطالية.