الصحة الكويتية: شفاء 232 حالة من (كورونا) بإجمالي 5747 متعافيا

وأضافت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال232 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، شفاء 310 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).