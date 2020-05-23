شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك، الرياض ، حائل , الجوف، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-45
كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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