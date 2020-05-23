مصر: مقتل 21 إرهابيا بعمليتين نوعيتين في شمال سيناء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لعربات مدرعة تابعة للجيش المصري في سيناء

أفادت مصادر أمنية مصرية، السبت، بمقتل 21 إرهابيا في مدينتي العريش وبئر العبد، شمالي شبه جزيرة سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن، استهدفتا أماكن كانت تستخدمها العناصر الإرهابية.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن المصرية داهمت منزلا مهجورا بمنطقة أبو شلة بمدينة بئر العبد، لاستهداف خلية إرهابية كانت تختبأ داخله.

وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.

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وفي تطور آخر داهمت قوات الأمن بمدينة العريش بؤرة إرهابية بمنطقة المزرعة، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، عثر بحوزتهم على 10 أسلحة آلية ومتفجرات، بينما لم يعثر بملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم.

ونقلت جثامين القتلى إلى مستشفى بمدينة الإسماعيلية.