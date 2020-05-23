وزير الصحة السوداني منتقدا إجراءات الوقاية: كورونا يركض أمامنا

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها التوم، لبرنامج "بلا قيود" على شاشة بي بي سي عربي، قال فيها إنه يتفق مع من يرى أنّ عدد المصابين في السودان بكورونا أكبر من العدد المعلن عنه حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "السوداني".

© AFP 2020 / Getty Images / Dimitrios Kambouris

وأوضح التوم أن ضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية دفع بالبلاد لأن تكون "خلف الفيروس الذي صار يركض أمامنا" حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بعودة السودانيين العالقين في الخارج، قال التوم إنه ستبدأ عودة أكثر من عشرة آلاف سوداني من العالقين بالخارج إلى البلاد بعد عطلة عيد الفطر في أفواج لأن البلاد لا تتحمل دخولهم دفعة واحدة.

وأكد الوزير السوداني اكتمال التحضيرات لعودة السودانيين العالقين في دول أخرى بعد إغلاق السودان لحدوده تحسباً لتفشي وباء كورونا، وأشار إلى أن تلك الاجراءات تشمل حجر العائدين في مناطق غير سكنية وفحصهم وعلاجهم إذا اقتضى الامر.

Advertisements

وكان الجيش السوداني، قد أعلن أن أحد جنوده أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض في الخرطوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان، إنه "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بمدينة الخرطوم، عبرت ركشة (عربة توك توك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.

وأضاف "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى "وفاضت روحهما".