إعلامي خليجي يشعل "تويتر" بتغريدة مثيرة بشأن "العفو عن قتلة خاشقجي"

وقال شعيب إن "ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥: لا يجوز العفو في القتل الغدر. والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟".

وكان صلاح خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

ودشن مغردون سعوديون وسم "#تبيلك_شعيب_راشد" على تويتر ليصل التفاعل على هذا الهاشتاغ حتى صباح اليوم السبت إلى نحو 40 ألف تغريدة، مع دعوات لحظر حساب شعيب ومقاطعته.