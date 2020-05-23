الإعلان عن اتفاق مهم بين العراق والسعودية

وقال علاوي في تغريدة على موقع "تويتر": "خلال لقائي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة الى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق".

وفي وقت سابق أكد علاوي أن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين"، مبيناً أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد"، مشدداً على أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين".

توجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إلى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.