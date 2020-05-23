وصرح الجنرال آيزنكوت في حوار مطول لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء أمس الجمعة، بضرورة تجنب الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي يمكن أن تعرض بلاده للخطر، محذرا من وضع اتفاقية السلام مع الأردن على المحك.
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ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن حكومته، ستبدأ مناقشات، الشهر المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: مصلحتنا الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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