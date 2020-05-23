رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: مصلحتنا الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن

وصرح الجنرال آيزنكوت في حوار مطول لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء أمس الجمعة، بضرورة تجنب الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي يمكن أن تعرض بلاده للخطر، محذرا من وضع اتفاقية السلام مع الأردن على المحك.

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وأكد الجنرال غادي آيزنكوت على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلاده والأردن، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيلغي اتفاقية السلام "وادي عربة" مع بلاده، وبالتالي لا يجب وضعه في حالة اختبار حقيقي، بل تعزيز العلاقات، بدعوى أنها مصلحة مشتركة.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن حكومته، ستبدأ مناقشات، الشهر المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.