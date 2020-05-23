شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام وبقيت المودة والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عيد الفطر هذا العام مختلف عن كل الأعوام، وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكتب محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر:" اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام ... وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد ... كل عام وشعبنا بخير .. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية .. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها .. وأرحم ببعضها .. وأسعد بصحتها وعافيتها".



محمد بن راشد

يشار أن اللجنة المكلفة بتحرى رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية فى الإمارات، أعلنت أمس أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن غد الأحد هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

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وقال سلطان بن سعيد البادى الظاهرى وزير العدل الإماراتى رئيس اللجنة- فى بيان صدر أمس إن اللجنة وبعد التحرى ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التى جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكان خصص الشيخ محمد بن راشد، حاكم مدينة دبي، قروض وأراضي سكنية للمواطنين في مدينة دبي بقيمة 5.6 مليار درهم، على أن يتم توزيعها ومنحها للمواطنين عقب عيد الفطر المبارك مباشرة وكتب حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.. مستمرين في العمل.. مستمرين في بناء الوطن.. مستمرين في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير".